Синоптики рассказали, какой будет в Прикамье погода на этой неделе

Фото: Росгидромет.

Раннее потепление имеет и оборотную сторону медали.

Как предупредили синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, в среду, 22 марта не лишне будет захватить с собой зонтики. Днем ожидаются осадки – сначала мокрый снег, а потом и дождь. Ветер усилится до 16 метров в секунду. Воздух в Перми прогреется до +6 градусов. По краю – от +3 до +8 градусов.

В четверг 23 марта передохнем от осадков, ветер немного стихнет, и на небе будет появляться солнце. Ночью в связи с ясной погодой похолодает до −7…−2 градусов, в Перми до −4 градусов, так что утром будет гололедица и возможен туман. Днем потеплеет до +4…+9 градусов, в Перми до 6 градусов.

В пятницу 24 марта погода вновь принесет дожди, но несильные. Температура воздуха ночью повсеместно положительная - 0…+4градусов, днем - +4…+9 градусов. В Перми - +8 градусов.

По предварительному прогнозу, в выходные будет тепло, но дождливо.