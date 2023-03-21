По иску прокуратуры в Перми закроют один из зоопарков

Такое общение должно быть безопасным для людей и животных. Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

В краевом суде Пермского края оставили в силе решение Дзержинского районного суда о приостановке деятельности контактного зоопарка «Стражи галактики», расположенного возле остановки «Гознак».

- Его владелец оказывал услуги по демонстрации животных без лицензии, - объяснили в краевой прокуратуре.

Напомним, еще в прошлом году по иску Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры суд приостановил деятельность двух пермских контактных зоопарков - «Стражи галактики» и «Тортуга», расположенного в ЦУМе. Но последний продолжает работать – в декабре его владельцу удалось получить лицензию. А хозяин «Стражей галактики» подал апелляцию в вышестоящую инстанцию. И вот сейчас краевой суд отклонил ее.

- Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры, - сообщили в надзорном ведомстве.

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