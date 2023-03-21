Жителям Перми сообщили, в каких домах отключат воду в марте и начале апреля

В компании «Новогор Прикамье» сообщили жителям Перми, в каких домах на время отключат воду в связи с ремонтом водоводов.
Краны пересохнут в домах по следующим адресам.
В среду, 22 марта, с 9.30 дл 17.00:
- Екатерининская, 210, 214, 216;
- Подгорная, 32, 52;
- Пушкина, 129А, 135.
В четверг, 23 марта, с 10.00 до 20.00:
- Карпинского, 58, 64, 65.
В субботу, 25 марта, с 10.00 до 17.00:
- Графтио, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16;
- Двинская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
- Дубровинский 1-й, 10, 12, 4, 5, 6, 7, 8;
- Дубровинский, 2-й, 6, 8;
- Карбышева, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
- Лобвинская, 1, 3, 4, 5;
- Репина, 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
27 марта с 10.00 до 16.00:
- Василия Каменского, 1, 2, 4Б, 5, 7;
- Герцена, 2;
- Гремячинская, 18, 71.
27 марта с 10.00 до 10.00 28 марта:
- Барамзиной, 48;
- Папанинцев, 8, 17, 19;
- Энгельса, 1.
28 марта с 10.00 до 19.00:
- Мозырская, 1;
- Мозырский1-й, 1;
- Мозырский 2-й, 6;
- Оршанская, 11, 13, 20;
- Сестрорецкая, 15, 16, 19А, 21.
31 марта с 10.00 до 16.00:
- Ветлужская, 125, 125А;
- Красноводская, 13, 18, 24.
1 апреля с 10.00 до 19.00:
- Академика Веденеева, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 84;
- Качканарская, 45;
- Косякова, 74, 76;
- Плановая, 3, 4.
3 апреля с 10.00 до 10.00 4 апреля:
- Гагарина, 33, 33А, 35, 35А, 37, 37А, 37А СТ1, 39, 39А, 41, 47, 49;
- Дружбы, 34, 34А, 34Б;
- Крупской, 28А, 32А;
- Лебедева, 54;
- Уральская, 119.