Жителям Перми сообщили, в каких домах отключат воду в марте и начале апреля

В компании «Новогор Прикамье» сообщили жителям Перми, в каких домах на время отключат воду в связи с ремонтом водоводов.

Краны пересохнут в домах по следующим адресам.

В среду, 22 марта, с 9.30 дл 17.00:

- Екатерининская, 210, 214, 216;

- Подгорная, 32, 52;

- Пушкина, 129А, 135.

В четверг, 23 марта, с 10.00 до 20.00:

- Карпинского, 58, 64, 65.

В субботу, 25 марта, с 10.00 до 17.00:

- Графтио, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16;

- Двинская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

- Дубровинский 1-й, 10, 12, 4, 5, 6, 7, 8;

- Дубровинский, 2-й, 6, 8;

- Карбышева, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

- Лобвинская, 1, 3, 4, 5;

- Репина, 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

27 марта с 10.00 до 16.00:

- Василия Каменского, 1, 2, 4Б, 5, 7;

- Герцена, 2;

- Гремячинская, 18, 71.

27 марта с 10.00 до 10.00 28 марта:

- Барамзиной, 48;

- Папанинцев, 8, 17, 19;

- Энгельса, 1.

28 марта с 10.00 до 19.00:

- Мозырская, 1;

- Мозырский1-й, 1;

- Мозырский 2-й, 6;

- Оршанская, 11, 13, 20;

- Сестрорецкая, 15, 16, 19А, 21.

31 марта с 10.00 до 16.00:

- Ветлужская, 125, 125А;

- Красноводская, 13, 18, 24.

1 апреля с 10.00 до 19.00:

- Академика Веденеева, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 84;

- Качканарская, 45;

- Косякова, 74, 76;

- Плановая, 3, 4.

3 апреля с 10.00 до 10.00 4 апреля:

- Гагарина, 33, 33А, 35, 35А, 37, 37А, 37А СТ1, 39, 39А, 41, 47, 49;

- Дружбы, 34, 34А, 34Б;

- Крупской, 28А, 32А;

- Лебедева, 54;

- Уральская, 119.