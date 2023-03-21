В Прикамье ужесточат борьбу с нелегальными такси

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае планируют усилить борьбу с нелегальными такси. В частности, предлагается ужесточить ответственность агрегаторов за подключение нелегальных перевозчиков. Об этом рассказал заместитель министра транспорта Прикамья Александр Полыгалов на заседании Совета представительных органов муниципалитетов.

По его словам, в настоящее время ведется работа по подготовке поправок в региональное законодательство. Соответствующие изменения планируется внести на рассмотрение в краевой парламент в мае. Также он отметил, что соответствующий закон уже принят на федеральном уровне и вступит в силу в сентябре этого года.

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