В Прикамье сотрудника ГУФСИН наградили за мужество, проявленное в зоне СВО

Фото: награждение Даниила Машко

Сотрудник ГУФСИН России по Пермскому краю Даниил Машко награжден Медалью «За отвагу», проявленную в ходе специальной военной операции.

С августа 2018 года по сентябрь 2022 молодой человек проходил службу по контракту в составе парашютно-десантного полка в должности механика-водителя. Он сопровождал раненных бойцов из дивизии в военный госпиталь. Дорога эта проходила через опасный участок.

В один из дней Даниил Машко вместе с группой раненых попал под обстрел, но смог вывести людей. За мужество, проявленное при выполнении боевой задачи, Указом Президента РФ от 25 ноября 2022 года его наградили государственной наградой. Медаль Даниилу Машко вручил военный комиссар Чердынского района на торжественном мероприятий в городском парке Победы.

Сейчас Даниил проходит службу в должности младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Пермскому краю.

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