Алексей Дёмкин проинспектировал реконструкцию манежа «Спартак»

Фото: Администрация Перми

Реконструкция манежа «Спартак» в Перми на ул. Рабочей, 9 стартовала летом позапрошлого года. Глава Перми регулярно посещает строительную площадку этого важного социально значимого объекта города, он уделяет ведущейся реконструкции особое внимание. Строительные работы в манеже «Спартак» планируется завершить уже в июне 2023 года.

«Подрядчик задачу понимает и двигается достаточно уверенно. Строители приступили к монтажу самого «сердца» манежа, его беговым дорожкам с виражами. В строительстве виража самое главное – учесть нужный угол подъёма, поэтому он выверяется особенно тщательно. Параллельно идет внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории, здесь устанавливают освещение», - отметил в своем телеграм-канале Алексей Дёмкин после посещения строительной площадки в манеже «Спартак».

Напомним, администрация Перми провела значительную работу, чтобы сохранить спортивный комплекс, который ранее находился в частной собственности, в интересах жителей города. Для сохранения целевого назначения участка на ул. Рабочей, 9 была установлена специализированная зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3). После ряда судебных разбирательств, инициированных мэрией Перми, манеж «Спартак» был признан социально значимым объектом. Городские власти выкупили объект в муниципальную собственность, чтобы в дальнейшем реконструировать его, и к 300-летию Перми в столице Прикамья появится современный легкоатлетический манеж.

После завершения всех работ манеж «Спартак» станет полноценным легкоатлетическим центром с беговыми дорожками 200 метров со скруглениями по радиусу, дорожки для спринтерского бега на 60 метров. Также появится сектора для толкания ядра, прыжков в длину и высоту, трибуны для зрителей, судейская и комментаторская кабины, тренажерный зал с раздевалками, а также медико-диагностический центр. Кроме того, обновление ждут зал для занятий бадминтоном и единоборств. Манеж «Спартак» сможет принимать до 700 человек в день.

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