В Перми строительство манежа «Спартак» завершат в июне

Фото: Telegram-канал Алексея Демкина

О ходе строительства манежа «Спартак» в Перми рассказал глава города Алексей Демкин. Работы ведутся в рамках подготовки к 300-летию краевой столицы. Завершить их намерены в июне этого года.

«Строители приступили к монтажу беговых дорожек с виражами. Параллельно идут внутренняя отделка помещений и благоустройство территории, здесь устанавливают освещение. После завершения работ манеж станет полноценным легкоатлетическим центром с беговыми дорожками, секторами для толкания ядра, прыжков в длину и в высоту», — отметил Алексей Демкин.

Манеж «Спартак» — первый в городе легкоатлетический объект. Его построили в 1977 году. В конце 2018 года администрация Перми выкупила «Спартак», а работы начались летом 2021 года.

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