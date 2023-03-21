На перекрестке улицы Революции и Компроса не будут запрещать левые повороты

Фото: телеграм-канал IT-Пермь.

Пермская дирекция дорожного движения решила не запрещать левые повороты на перекрестке улицы Революции и Комсомольского проспекта. Такое решение было принято после изучения предложений ИТ-компании TrafficData. Об этом сообщает телеграм-канал IT-Пермь.

– Маневры левого поворота с улицы Революции и Компроса востребованы. Запрет левых поворотов негативно скажется на общей пропускной способности центральной части города, а также вызовет обоснованные жалобы жителей Перми», - считают в дирекции.

Ранее компании TrafficData было поручено оценить организацию движения на участке улицы Революции между Куйбышева и Сибирской. Расчеты показали, что перенастройка режима светофоров на участке не решит проблемы автомобильных пробок. Компания предложила рассмотреть запрет левых поворотов и изменение пофазного разъезда на перекрестке ул. Революции и Компроса. Однако это может снизить уровень безопасности дорожного движения на перекрестке.

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