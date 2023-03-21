«Мотовилихинские заводы» продали почти 3 га земли на берегу Камы

Фото: Мотовилихинские заводы

«Мотовилихинские заводы» продали на торгах почти 3 га земли на берегу Камы за 19,2 млн рублей. Участок расположен по улице Смирнова 35/4. Он предназначен для размещения промышленных и складских объектов II класса вредности.

На территории расположен центр активного отдыха «Пески». Землю купила ИП Алена Ильюшина. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», изначально участок продавали за 31,5 млн рублей.

Напомним, что «Мотовилихинские заводы» были признаны банкротом в 2018 году. Сейчас предприятие продолжает производство реактивных систем залпового огня, систем ствольной артиллерии, металлургической продукции и изделий для нефтегазовой промышленности.

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