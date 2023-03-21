В Перми помещения магазинов Zara в ТРК «Семья» займут российские бренды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми площади магазинов испанской группы Inditex в торгово-развлекательном центре «Семья» займут новые арендаторы. Как пишет Business Class, на месте ушедшего из России бренда Zara откроются магазины российских брендов – Funday и Zolla. Они разместятся в первой очереди ТРК.

По данным издания, сеть магазинов повседневной одежды для детей и взрослых Funday займет 763 квадратных метра. Бренд принадлежит ГК «Спортмастер». Масс-маркет сегмента Zolla появится вместо мужского отдела Zara. Бренд представит женскую и мужскую одежду. Еще одним новым арендатором помещений в первой очереди ТРК станет магазин одежды и обуви GUT!

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