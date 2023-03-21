Как улучшить бизнес с помощью онлайн сервисов

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Сегодня информационные технологии в сфере продаж – необходимый компонент успешного развития, фундамент торговли. Эксперты СберБанка предлагают предпринимателям Пермского края активнее проводить трансформацию своего дела в части ведения коммуникации с клиентами.

Что такое чат-бот

Внедрение автоматизированного чат-бота и роботов-операторов может оптимизировать работу целого колл-центра. Специалисты рассказали, зачем нужны чат-боты и какие проблемы они помогут решить.

Бот отвечает на типовые вопросы клиентов на сайте, в мессенджерах и соцсетях. Он работает без перерывов, в любое время суток и без выходных - помогает подобрать товары и услуги, оплатить покупку, дать информацию о статусе заказов и скидках без участия операторов. Боты-помощники позволяют бизнесу облегчить работу специалистов колл-центров, освободить их от монотонной работы, что позволяет исключить ситуации "эмоциональных ответов" операторов и улучшить воронку продаж.

Оптимизация службы поддержки

Создать продвинутый чат-бот можно проанализировав наиболее частотные запросы пользователей, которые чаще всего отправляют в чат. Разбейте их на группы и продумайте ответы. Лучше прописывать несколько вариантов каждого ответа.

Когда чат-бота нет, операторы сильно загружены простыми запросами, что ведет не только к усталости сотрудников, но и долгому ожиданию клиентов. В итоге потенциальный покупатель уходит к конкурентам. После подключения чат-бота операторы берут на себя действительно сложные и нетипичные запросы. Чат-бот отвечает на сообщения мгновенно, чем радует клиентов - их лояльность растет. Продажи компании - тоже.