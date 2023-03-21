Пермяки предпочитают оплачивать услуги ЖКХ дистанционно

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Все больше жителей региона оплачивают платежи ЖКХ с помощью онлайн-сервисов Сбербанка. В 2022 году в Пермском крае число коммунальных платежей, совершенных через дистанционные сервисы Сбера, увеличилось более чем на 5%. Доля платежей ЖКХ через удаленные каналы обслуживания по итогам прошлого года составила 88% процентов. Всего за минувший год через сервис СберБанк Онлайн жителями Прикамья совершено более 26,7 млн коммунальных платежей на общую сумму более 27,3 млрд рублей.

Если говорить обо всех платежах, совершенных через удаленные сервисы Сбера, за прошлый год через СберБанк Онлайн жителями региона совершено более 79,4 млн платежей на общую сумму более 74 млрд рублей.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы фиксируем стабильный рост платежей в цифровых каналах, драйверами как раз и выступают платежи за услуги ЖКХ. Чаще всего наши клиенты используют для оплаты коммунальных услуг мобильное приложение СберБанк Онлайн, бесплатный сервис, доступный всем владельцам банковских карт Сбербанка. Онлайн платежи - это удобный, быстрый и безопасный способ совершения банковских операций.»

В мобильном приложении Сбербанк Онлайн клиентам стал доступен новый функционал "ДОМ". Счета на оплату привязываются по адресу. Кликнув в Сбербанк Онлайн на карточку "ДОМ", в ленте операций меню "Платежи" вы попадаете в раздел со счетами за квартиру. А если вы регулярно оплачиваете счета по нескольким объектам - просто добавьте необходимый адрес, и система автоматически "соберет" все начисления по нему. Перечень можно расширять и дополнительными услугами, связанными с жильем - домофон, охрана, страховка недвижимости и т.п