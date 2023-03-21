В Лысьве прошли общественные слушанья по развитию системы теплоснабжения города на долгосрочную перспективу

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20 марта состоялись общественные слушания по проекту разработанной Схемы теплоснабжения (СТС) Лысьвенского городского округа на период до 2040 года. Презентация прошла в администрации округа с привлечением всех заинтересованных сторон. Как отмечают в мэрии города, Схема теплоснабжения является основным программным документом, определяющим развитие системы теплоснабжения города на долгосрочную перспективу.

«Стратегия развития тепловой инфраструктуры Лысьвы реализуется в соответствии с утвержденной долгосрочной Схемой теплоснабжения города. В этом году разработка документа связана с введением изменений в генеральный план Лысьвенского городского округа. В дальнейшем Схема теплоснабжения предполагает ежегодную актуализацию, так как дает объемное и полное понимание перспектив развития теплоснабжения территории» - отметил глава городского округа Никита Федосеев.

В СТС ставятся особые акценты на актуальных вопросах, определяются просчитанные варианты технических решений с экономическим обоснованием и проводится разработка перспективы развития системы теплоснабжения, озвученных в предыдущей схеме 2021 года. Основные принципы выбора варианта развития:

- надежность системы теплоснабжения;

- экономическая целесообразность.

Подтвержденный сценарий должен максимально соответствовать этим критериям.

Рекомендации, поступившие в рамках сбора замечаний и предложений до 08.03.2023, проработаны, учтены в главе 17 Схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями Регламента, определенного Постановлением Правительства РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Озвученные в ходе слушаний вопросы и ответы к разработанной Схеме теплоснабжения будут отражены в итоговом протоколе, рассмотрены специально созданной для этого комиссией и учтены в результатах публичных слушаний.

Глава округа подчеркнул, что проведена и еще предстоит напряженная работа по рассмотрению всех вопросов, поступивших сегодня, оценке их актуальности и соответствию требованиям законодательства.

Предыдущая Схема теплоснабжения на период до 2028 года была утверждена Администрацией Лысьвенского городского округа с выбором оптимального варианта развития в соответствии с требованиями ФЗ № 190 «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ № 808 «Об организации теплоснабжения», Постановления Правительства РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Приказа №212 Министерства энергетики РФ.

Согласно схеме, единой теплоснабжающей организацией определено ПАО «Т Плюс», которое эксплуатирует и несет договорную ответственность по обеспечению тепловой энергией потребителей с июля 2022 года.