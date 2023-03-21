Пермский авиационный техникум будет готовить специалистов по беспилотникам

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С сентября 2023 года Пермский авиационный техникум имени Швецова начнет готовить специалистов по беспилотникам. Об этом сообщили в Министерстве образования Прикамья.

В новом учебном году стартует прием абитуриентов по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Сейчас образовательную программу разрабатывают. Также закупают необходимое оборудование. Преподаватели начали проходить переподготовку и повышение квалификации.

На бюджет по новой специальности смогут поступить 25 человек. Для обучения студентов обустроят электромонтажную мастерскую, а также закупят конструкторы по робототехнике, беспилотные авиационные системы, ультразвуковую систему навигации, VR-тренажер и другое оборудование.

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