В Перми 21 марта отключили светофоры на трех перекрестках

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Во вторник, 21 марта, в Перми три перекрестка временно стали нерегулируемыми. С 8 утра светофоры отключили для проведения профилактических работ. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

В течение дня не будут работать светофоры, расположенные на пересечении улиц Николая Островского и Малышева, Энгельса и Углеуральская, а также на перекрестке улиц Карпинского и Подводников. Работу светофоров планируется возобновить сегодня после 19:00 вечера.

В ГИБДД водителям и пешеходам рекомендуют быть более внимательными и осторожными. При проезде перекрестков автомобилистам необходимо снижать скорость и руководствоваться правилами дорожного движения.

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