В Перми театр «У Моста» переедет в бывшее здание клуба ВКИУ

Фото: Пермский театр «У Моста»/ВКонтакте.

Администрация Перми согласовала с владельцами бывшего клуба ВКИУ условия аренды объекта для театра «У Моста». Речь идет о здании, которое расположено на улице Окулова, 5. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, стороны пришли к принципиальной договоренности, на данный момент уточняют стоимость аренды.

Заехать в новые помещения театр планирует уже 1 апреля, чтобы начать репетиции и подготовку декораций. Предполагается, что первые спектакли на новом месте зрители смогут увидеть в сентябре этого года, когда завершится ремонт зала и цены. Помещение в клубе ВКИУ станет филиалом главного театрального здания на улице Куйбышева, 11, которое театр сохранит за собой.

Напомним, около 30 лет пермский театр «У Моста» располагается в здании на улице Куйбышева, 11. Нынешние помещения не соответствуют требованиям пожарной безопасности и слишком маленькие для нужд театра. Как сообщалось ранее, после переезда в старом здании пройдут работы по усилению противопожарной безопасности.

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