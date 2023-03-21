Пермские дизайнеры предложили праздничное оформление города к 300-летию

Фото: компания «Северная корона»

Пермская дизайнерская компания «Северная корона» выпустила каталог с примерами оформления краевой столицы к 300-летнему юбилею.

«Наш любимый город Пермь активно готовится отпраздновать круглую дату со дня основания — 300 лет! На улицах появляются приуроченные к этому событию арт-объекты, флаги, фотозоны, консоли и перетяжки. Мы с радостью принимаем участие в важных датах и, приурочив к юбилею, выпустили новый каталог, в котором собраны ключевые позиции по наполнению пространств», — рассказали в компании.

Дизайнеры показали свой вариант оформления города. Они предложили установить флаги, световые растяжки между фонарями и навесные консоли. Также они показали арт-объекты с главным символом города — медведем. Необычным вариантом стали «лего-мишки».

Фото: компания «Северная корона»

Фото: компания «Северная корона»

Фото: компания «Северная корона»

Фото: компания «Северная корона»

Фото: компания «Северная корона»

Фото: компания «Северная корона»

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