Фото: Яндекс Пробки

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 21 марта 2023 года к 08:00 самые крупные затруднения в движении наблюдаются на Вышке-1 в сторону центра: ул. Огородникова от ул. Кузнецкой до ул. Мостовой, ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской. В районе Вышки-2 утренняя пробка в 9 баллов на ул. Гашкова при спуске к ул. Соликамской от ул. Баранчинской.

Затор в 8-9 баллов на пересечении ш. Космонавтов со стороны ул. Оверятской к ул. Промышленной, а также перекрестке ул. Куйбышева и ул. Чкалова.

Медленно движется транспорт на ш. Космонавтов в сторону Гознака на участке от ул. Уральских Партизан до ул. Плеханова. Такая же ситуация сейчас складывается на бул. Гагарина от ул. Ушинского до ул. Старцева.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, плотине КамГЭС, а также на Западном, Южном и Восточном обходах Перми больших затруднений в движении нет.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 21 марта 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 5 баллов. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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