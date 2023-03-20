В двух районах Перми откроются городские ярмарки

Фото: администрация Перми

22 марта в Перми откроются городские ярмарки. Одна из них будет работать в Индустриальном районе, на улице Советской Армии, 33, другая – в Свердловском, на площади у Дворца культуры имени Солдатова, на Комсомольском проспекте, 79.

Торговые ряды будут работать с 11:00 до 19:00, ежедневно до 25 марта включительно,

На ярмарках можно будет попробовать и купить продукты местных фермеров: мёд, колбасы, рыбу, сыр и молочную продукцию, сладости, товары ручной работы.

К тому же на ярмарке возле Дворца культуры им. Солдатова будет представлена сувенирная продукция к 300-летию Перми.

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