В центре Москвы обнаружили тело бывшего прокурора Пермской области

Фото: Прокуратура Московской области

В квартире в центре Москвы был найден мертвым бывший прокурор Пермской области Борис Наместников.

- В воскресенье утром в ванной комнате в собственной квартире обнаружено тело Бориса Наместникова. Его нашла супруга. Установлено, что смерть бывшего прокурора наступила в результате самоубийства, - сообщает ТАСС.

Борис Наместников проработал в органах прокуратуры более 30 лет. Был начальником следственного отдела прокуратуры Псковской области, первым заместителем прокуратуры Тульской области. С 1979 по 1982 года, возглавлял прокуратуру Пермской области, Затем был заместителем прокурора РСФСР – начальником следственного управления, прокурором Московской области.

23 февраля 2023 года ему исполнилось 90 лет. С юбилеем и днем защитника отечества его в тот день поздравили коллеги. На фото Борис Наместников – в центре.

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