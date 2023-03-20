Новый корпус школы дизайна «Точка» будет достроен до конца года

Фото: vk.com/an_demkin

Глава Перми Алексей Дёмкин рассказал о строительстве школы на бульваре Гагарина, 75а, где возводится новый четырехэтажный корпус школы дизайна «Точка».

- Для меня как строителя своевременная сдача городских объектов - один из приоритетов в работе, - отметил глава Перми на личной странице в соцсетях.

По словам Алексея Дёмкина, работы ведутся активно – в ноябре были забиты первые сваи, а сейчас строительство идет уже на уровне третьего этажа здания. Смонтированы колонны каркаса и плиты перекрытия. Параллельно идет кладка наружных стен.

Новый корпус сможет принять 1050 учеников. В здании, помимо учебных классов, разместятся два спортзала, танцевально-гимнастический зал, столовая, актовый зал с эстрадой. На прилегающей территории появится футбольное поле, площадки для игры в волейбол или баскетбол и уличные тренажеры. Завершить стройку подрядчик должен до конца года.

- Строительство школы стало возможным благодаря финансовой поддержке краевых и федеральных властей, - подчеркнул Алексей Дёмкин.