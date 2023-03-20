Пермяков предупредили об опасности воды из родников в период таяния снега

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Использовать воду из родников в период снеготаяния и паводка небезопасно. Об этом напомнили в администрации Перми.

В управлении по экологии и природопользованию отметили, что качество воды в городских родниках нестабильно. С талыми водами в них могут поступать химические, органические и биологические загрязнения. Такая вода не подходит ни для питья, ни для приготовления пищи, ни для бытовых нужд.

Весной в родниках качество воды ухудшается. Она не соответствует санитарным нормам, а ее использование может стать причиной возникновения различных заболеваний.

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