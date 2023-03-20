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НовостиОбщество20 марта 2023 11:12

Пропавшую туристку из Перми нашли в лесу в Сочи

Девушка заблудилась в горно-лесной местности села Каштаны
Екатерина Оборина

Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Жительница Перми заблудилась в лесу села Каштаны в Сочи. Это произошло около 22:30 в воскресенье 19 марта. Об этом рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

О пропаже пермячки в спасотряд МЧС сообщила ее подруга. Женщина пояснила, что ее 34-летняя приятельница в вечернее время заблудилась в лесу. Из-за темноты и плотного тумана туристка не смогла сориентироваться и выйти из лесного массива. При этом телефон у нее разрядился, и связи с ней нет.

На поиски пропавшей девушки выехали две группы спасателей. Девушку удалось обнаружить в полутора километрах от начала ее маршрута. Состояние туристки удовлетворительное. Медицинская помощь ей не понадобилась.

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