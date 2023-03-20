В Перми шестерых подростков поймали за кражи в торговых центрах

Фото: Олег ЗОЛОТО

В торговых центрах Ленинского района Перми проходят профилактические рейды по местам концентрации несовершеннолетних. В них принимают участие сотрудники полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и представители общественности. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

– В настоящее время остро стоит проблема бесцельного нахождения подростков в торговых центрах. Молодые люди часто собираются компаниями на фудкортах, где проводят много времени. Иногда подростки совершают мелкое хищение товара, хулиганство, драки и порчу имущества, - рассказали в администрации района.

За два месяца полиция Ленинского района поймала шесть подростков за мелкие кражи в торговых центрах и магазинах. Из них трое несовершеннолетних привлечены к административной ответственности. Еще трое не достигли возраста привлечения к ответственности. Сейчас ими занимается комиссия по делам несовершеннолетних. Все подростки поставлены на профилактический учет в полиции.

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