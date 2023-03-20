Сбер Страхование жизни выяснила, что пермякам нужно для счастья

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Большинство жителей Перми чувствуют себя счастливыми, выяснила Сбер Страхование жизни в преддверии Международного дня счастья. Почти половина (46%) респондентов основой благополучия считают семейные узы. Каждый пятый безвозмездно помогает другим людям, чтобы чувствовать себя счастливее. При этом сумму накоплений для полной жизни пермяки оценили в 11,4 млн рублей.

87% пермяков ощущают себя полностью или в основном счастливыми. В среднем по стране этот показатель составляет 80%.

Портрет по-настоящему счастливого человека жители Перми описали так: поддерживает тёплые отношения с семьёй (46%), обладает крепким здоровьем (42%),достиг материального благополучия и может жить на пассивный доход (19%), регулярно встречается с друзьями (17%).Ещё 17% включили в этот список личностную и профессиональную самореализацию, 12% — любимую работу или дело жизни, 3% — путешествия.

В списке повседневных занятий, которые делают респондентов из Перми счастливыми, оказались встречи с друзьями и близкими (59%), волонтерство и помощь другим людям (19%), качественный сон (18%). Далее по популярности следуют спорт и прогулки на природе (10%), утренний кофе (13%), а также доходы от инвестиций и пополнение копилки (5%).

Чтобы жить полной жизнью, жителям Перми необходимо 11,4 млн рублей накоплений. В среднем по стране этот показатель составляет 7,75 млн рублей. По оценке респондентов, сегодня для комфортной жизни требуется66 тыс. рублей ежемесячного дохода.

Петр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Жителям Перми нужно и крепкое здоровье, и накопления. Защитить себя и семью на случай неблагоприятных ситуаций с жизнью и здоровьем можно, например, с накопительным страхованием жизни (НСЖ). НСЖ объединяет копилку и страховку, а также позволяет подключить отдельную выплату при травме или диагностировании критического заболевания. В 2022 году 4 тыс. пермяков заключили договор НСЖ в Сбере».

63% пермяков сообщили, что их уровень счастья могут снизить трудности со здоровьем. Треть (30%) в качестве такой причины назвали отсутствие накоплений и недостаточный уровень дохода для комфортной жизни. 22% переживают из-за трудностей на работе. Ещё 4% беспокоятся из-за ссор с близкими и друзьями.

Исследование проводилось в марте 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по репрезентативной выборке.