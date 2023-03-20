Фото: Женская футбольная лига

Пермская «Звезда-2005» в рамках чемпионата России по футболу среди женских команд Суперлиги 2023 встречалась 18 марта в Москве с командой «Чертаново». Встреча не принесла забитых мячей и завершилась вничью – 0:0.

Как отмечает главный тренер ЖФК «Звезда-2005» Елена Суслова, в этом матче ее подопечный нанесли очень мало ударов по воротам соперника, что и сказалось на итоговый результат. Была возможность воспользоваться «стандартами», но и это у «звездочек» неполучилось.

На поле «Арены Чертаново» пермская «Звезда-2005» сыграла в составе: Широкова, Ларина, Шведова, Еремеева, Ковтун, Нургалиева, Шахова (Тиховодова, 67), Белая, Сергейчик (Власенко, 78), Жукова, Курочкина (К) (Шишкина, 78).

В следующем туре «Звезда-2005» на своем поле 25 марта будет принимать одну из сильнейших команд России – столичный «Локомотив» (0+).

Результаты других матчей второго тура женской Суперлиги 2023: «Краснодар» - «Зенит» - 1:3, «Локомотив» - «Рязань-ВДВ» - 3:0, ЦСКА – «Крылья Советов» - 6:0, «Ростов» - «Рубин» - 1:0, «Енисей» - «Динамо» - 0:1.

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