В Перми обновят фасады двух ТЦ «Пирамида» по улице Крисанова

Фото: 2ГИС/Diana Yusupova

Власти Перми объявили конкурс на реставрацию двух торговых центров «Пирамида» по улице Крисанова, 12б и 12в. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Оба ТЦ находятся в муниципальной собственности. До конца мая подрядчику предстоит выполнить ремонт фасадов. Максимальная стоимость контракта составляет 2,8 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 марта. Итоги подведут 4 апреля.

Напомним, что ранее городские власти выкупили обе «Пирамиды» для расширения улицы Крисанова. Одну из них за 127 млн рублей, а другую — за 132 млн. Теперь же снос торговых центров отложили до начала дорожных работ.

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