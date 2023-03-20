Под Ульяновском сгорели три УАЗа с гуманитарной помощью из Прикамья

Фото: Telegram-канал/Благотворительный фонд Добровольцы Донбасса

Из Пермского края в зону СВО отправили пять УАЗов с гуманитарной помощью. До места назначения они доехать не смогли.

Как рассказали в благотворительном фонде «Добровольцы Донбасса», в Ульяновской области произошло ДТП. Автоваз, в котором находились пять УАЗов, столкнулся с легковушкой, которая двигалась во встречном направлении.

Фото: Telegram-канал/Благотворительный фонд Добровольцы Донбасса

«Под аватовоз залетела легковая машина. Ребята, сопровождающие автомашины, смогли спасти водителей и часть гуманитарного груза, находящегося в УАЗах. В результате ДТП три УАЗа сгорели, два остались, но в плачевном состоянии», — уточнили в благотворительном фонде.

Фото: Telegram-канал/Благотворительный фонд Добровольцы Донбасса

На месте происшествия работают сотрудники силовых структур. Проводятся проверки, устанавливаются обстоятельства аварии.

Фото: Telegram-канал/Благотворительный фонд Добровольцы Донбасса

Фото: Telegram-канал/Благотворительный фонд Добровольцы Донбасса

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