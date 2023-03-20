В Перми профессора вуза осудили за хищение 28,5 млн рублей

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Перми судебные приставы взыскали с осужденного за мошенничество профессора одного из вузов 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Педагог в составе организованной преступной группы похитил денежные средства, выделенные на повышение квалификации учителей. Установлено, что преподаватель вместе с сообщниками заключали договоры на оказание услуг с организацией, которая не занималась образовательной деятельностью. По факту обучение проводили сами сотрудники вуза. С компанией заключались фиктивные контракты, а профессор и руководитель компании присваивали деньги себе. Таким образом за несколько лет было похищено и присвоено порядка 28,5 млн рублей.

Суд признал профессора виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штраф в размере 700 тысяч рублей. Приставы предупредили должника о возможной замене наказания в случае неуплаты уголовного штрафа. В кратчайшие сроки мужчина полностью погасил штраф.

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