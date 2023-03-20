Впервые быстрый интернет появился во Дворце и еще 5 селах Прикамья

Фото предоставлено компанией МегаФон

В шести населенных пунктах Пермского края впервые появился доступ к мобильной связи и скоростному интернету. МегаФон установил новые базовые станции с поддержкой стандартов 2G и 4G в Очерском, Оханском, Сивинском, Уинском и Юсьвенском районах. Проект был реализован в рамках сотрудничества с министерством информационного развития и связи Пермского края.

Современные телеком-услуги стали доступны в селах Барсаи, Беляевка, Дворец, Доег, Кизьва, Усть-Буб. В общей сложности в этих поселениях живут около 2,5 тысяч человек. Теперь сельчане смогут получать электронные госуслуги, общаться с близкими по видеосвязи, смотреть и выкладывать новости, фото и видео в социальных сетях.

«Мы завершили строительство объектов связи в рамках совместного проекта с краевыми властями – часть телеком-объектов были запущены в конце прошлого года, заключительный этап запуска сети прошел в феврале. Впервые жители 14 населенных пунктов Прикамья, где в среднем проживает от 200 до 500 человек, смогли воспользоваться мобильной связью и скоростным интернетом. Уверен, что появление современных телеком-сервисов станет дополнительным толчком для развития этих территорий», – отметил директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.

Сельчане активно осваивают новые цифровые возможности. Быстрым 4G-интернетом чаще всего пользуются жители сел Беляевка и Доег – здесь скачивают самый большой объем трафика, а любители голосовых вызовов проживают в Усть-Бубе. Абонентам оператора доступна современная технологии звонков через интернет VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает кристально чистый звук, мгновенное соединение, а также позволяет одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества сигнала.

«Министерство ведет масштабную работу, чтобы все жители края имели доступ к мобильной связи и интернету. За прошлый год сотовая связь появилась в 96 населенных пунктах, где проживает более 27 тысяч человек. Сейчас мы движемся в направлении, которое изначально было сформировано губернатором: чтобы к концу 2025 года возможность созвониться с родными появилась у жителей всех населенных пунктов с численностью более 100 человек, а также продолжим снижать количество белых пятен на дорогах», – комментирует министр информационного развития и связи Пермского края Пётр Шиловских.