В Перми на ремонт улицы Спешилова выделено почти 90 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми планируют отремонтировать улицу Спешилова на участке от Борцов Революции до развязки «Сосновый бор». Соответствующий конкурс объявлен на портале Госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет 89,91 млн рублей.

Согласно условиям технического задания, подрядчику предстоит полностью заменить асфальтовое покрытие на данном участке улицы Спешилова. Начать ремонтные работы на объекте планируется со 2 мая, а завершить – до 26 декабря этого года.

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