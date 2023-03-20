В Перми поймали романтика, который ради любимой обокрал цветочный магазин и пекарню

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В Перми полицейские задержали ранее судимого 26-летнего молодого человека, обвиняемого в краже и грабеже. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Сначала с заявлением обратилась продавец небольшого предприятия в Закамске. Она рассказала, что из торгового помещения по улице Ласьвинской неизвестный похитил планшет с прилавка. Женщина пыталась остановить его, но не смогла.

Через пару дней о краже сообщил владелец цветочного магазина. Ночью злоумышленник взломал замок, похитил 113 роз и две большие плюшевые игрушки. Ущерб превысил 38 тысяч рублей. Также через несколько часов он пробрался в пекарню.

Преступления совершил один и тот же человек. Его задержали. В отделе полиции он признался в содеянном и рассказал, что хотел порадовать возлюбленную. Планшет молодой человек сбыл и полученные деньги оставил себе. Сейчас он находится под стражей.

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