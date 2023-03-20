В Пермском крае создан оператор мусорных проектов

В Пермском крае появился оператор мусорных проектов. Речь идет не о создании новой организации, а о переименовании уже имеющейся. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», ООО «Полигон твердых бытовых отходов города Березники» сменило название на «Пермский краевой экологический оператор». Компанию возглавил гендиректор Иван Крайнов. Ранее он занимал должность заместителя министра ЖКХ и благоустройства Пермского края.

Оператор будет заниматься обработкой, обезвреживанием, захоронением и утилизацией твердых бытовых отходов. По информации источника издания, оператор планирует принимать участие в реализации всех мусорных проектов на территории Прикамья в рамках нацпроекта «Чистая страна». Одним из них станет реконструкция полигонов в Березниках и Чайковском.