В Пермском крае на этой неделе потеплеет до + 9 градусов

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На этой неделе в регион поступит теплый воздух. Температура будет на 3-4 градуса выше климатической нормы. Погода облачная. Ожидается гололедица, рассказали синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 20 марта, местами пройдет умеренный снег. Температура воздуха составит -2…+3 градуса. Во вторник будет мокрый снег, а на юге края — дождь. Температура ночью составит 0…-5 градусов, днем +1…+6.

В среду, 22 марта, дождь со снегом. Ночью будет +3…-2 градуса, днем +3…+8. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. В четверг осадки продолжатся. Ночью температура может опуститься до -8 градусов, но днем воздух прогреется до +9. Сильный ветер сохранится. В пятницу погода существенно не изменится.

По предварительным прогнозам, в выходные днем будет плюсовая температура. Смешанные осадки продолжатся.

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