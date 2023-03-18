В Перми прошел митинг-концерт в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Концерт прошел в честь присоединения Крыма с Россией.

В России 18 марта отмечается День воссоединения Крыма и Севастополя. В этом году это уже девятая годовщина. В честь этого события в Перми прошел митинг-концерт.

У главной сцены в парке имени Горького собралось много людей. Творческие коллективы исполняли песни, пришедшие на праздник подпевали и танцевали. Всех желающих угощали солдатской кашей. На праздник приходили целыми семьями.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65