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НовостиОбщество18 марта 2023 9:15

В Перми прошел митинг-концерт в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

На праздник горожане приходили целыми семьями
Анна Маркова
Концерт прошел в честь присоединения Крыма с Россией.

Концерт прошел в честь присоединения Крыма с Россией.

В России 18 марта отмечается День воссоединения Крыма и Севастополя. В этом году это уже девятая годовщина. В честь этого события в Перми прошел митинг-концерт.

У главной сцены в парке имени Горького собралось много людей. Творческие коллективы исполняли песни, пришедшие на праздник подпевали и танцевали. Всех желающих угощали солдатской кашей. На праздник приходили целыми семьями.

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