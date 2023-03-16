В Пермском крае запретят промысловую охоту на голубиных горлиц

Фото: birdsrussia.ru

В Пермском крае выступили с предложением о запрете промысловой охоты на горлиц и приняли решение об актуализации правил выдачи разрешений на охоту.

Законопроект внесли на рассмотрение депутаты краевого Законодательного собрания. Его авторы предложили исключить из перечня охотничьих ресурсов род птиц семейства голубиных «горлицы» из-за снижения ее популяции в Пермском крае. На на территории региона сейчас встречается вид горлицы, который включен в Красную книгу России: на территории края встречаются не более двух птиц этого вида на 10-20 км маршрута. В 1980–1990-е года осенние стаи горлиц насчитывали до 500–700 особей.

Изменение в сфере охоты коснется и актуализации порядка распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, которые осуществляют добычу в общедоступных охотничьих угодьях.

Предлагается при распределении разрешений на охоту, где не предусмотрен лимит добычи, выдавать разрешения в порядке очередности. При распределении разрешений, для которых установлен лимит добычи, в качестве поощрения будет учитываться участие физических лиц в ряде мероприятий: по добыче волка, по определению численности охотничьих ресурсов, по сохранению охотничьих ресурсов и среды обитания, по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов. Сейчас при выдаче разрешений учитывается только одно мероприятие – добыча волка.

Поступивший на рассмотрение законопроект также предлагает изменить процентное соотношение по выдаче разрешений с лимитом по добыче: 80% разрешений будут распределяться между теми, кто участвует в мероприятиях, и 20% разрешений между теми, кто не принимает в них участие или не получил право на получение разрешения по итогам случайной выборки.

Срок подачи заявлений на выдачу разрешений будет установлен не ранее, чем за 30 дней до начала сезона охоты – для разрешений без ограничения по добыче; за 10 дней до начала – для разрешений, по которым установлен лимит добычи охотничьих ресурсов.

В окончательном варианте законопроект будет рассмотрен в апреле 2023 года.

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