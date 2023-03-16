Комитет по развитию инфраструктуры Заксобрания Прикамья возглавил Павел Черепанов

Фото: pk.zsperm.ru

Должность председателя комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры занял Павел Черепанов.

Ранее он был заместителя председателя комитета. Теперь зампредседателя стал Сергей Богуславский. Такое решение было принято 16 марта на пленарном заседании краевого Заксобрания

При этом должность первого заместителя председателя комитета остается за депутатом Александром Третьяковым. Еще одним заместителем является Геннадий Шилов.

Напомним, что ранее инфраструктурный комитет возглавлял Антон Удальев. Он досрочно сложил полномочия по собственному желанию.

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