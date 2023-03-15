В Пермском крае число самозанятых в 2022 году выросло на 40%

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По итогам 2022 года количество самозанятых в Пермском крае увеличилось на 40%. Такие данные привел Уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Павел Новоселов в ходе заседания экономического комитета, сообщает пресс-служба краевого парламента.

По словам бизнес-омбудсмена, на рост числа предпринимателей в Прикамье повлияли в том числе и льготные налоговые ставки, которые действуют на территории региона. Уполномоченный отметил, что сегодня проводится сравнительно небольшое количество налоговых проверок. Их сократилось до 200 благодаря проведению предпроверочного анализа. Для сравнения, 5-7 лет назад проводилось около тысячи проверок в год.

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