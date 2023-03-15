Осенью 2023 года голосование в Пермском крае может пройти дистанционно

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пермский край подал заявку в Центральную избирательную комиссию России на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Речь идет о Едином дне голосования 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК РФ.

В Прикамье предстоят довыборы депутата заксобрания по 17-му округу и выборы депутатов ряда муниципальных дум. В их числе Горнозаводский, Кизеловский, Краснокамский, Оханский, Чайковский округа. Принять участие в выборах смогут более 250 тысяч избирателей.

Заявки на проведения дистанционного голосования подали 25 регионов России.

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