Осенью 2023 года голосование в Пермском крае может пройти дистанционно

Фото: Михаил ФРОЛОВ
Пермский край подал заявку в Центральную избирательную комиссию России на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Речь идет о Едином дне голосования 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК РФ.
В Прикамье предстоят довыборы депутата заксобрания по 17-му округу и выборы депутатов ряда муниципальных дум. В их числе Горнозаводский, Кизеловский, Краснокамский, Оханский, Чайковский округа. Принять участие в выборах смогут более 250 тысяч избирателей.
Заявки на проведения дистанционного голосования подали 25 регионов России.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65