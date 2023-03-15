Половодье. Фото: Гидрометцентр России (Росгидромет)

Гидрометцентр России (Росгидромет) опубликовал информацию о характере весеннего половодья на реках страны. Проведенный анализ подтвердил прогноз пермских синоптиков об уровне и сроках подъема воды в регионе: «Условия для обильного половодья в Пермском крае не складываются».

Согласно информации от Росгидромета, к началу марта запасы воды в снежном покрове в бассейне Камы не превышают 80% от нормы. В феврале 2023 года запас воды в снежном покрове бассейна Камского водохранилища составлял 106 мм (78% нормы), в аналогичный период прошлого года - 146 мм (107% нормы). Запас воды в снежном покрове бассейна Воткинского водохранилища - 100 мм (89% нормы), в 2022 году - 135 мм (121% нормы).

В районе Перми почва промерзла всего на 30-40 см. В связи с этим весной 2023 года в почве будет наблюдаться повышенное водопоглощение, что не приведет к сильному стоку талых вод.

Большого половодья в Пермском крае также не следует ожидать из-за слабого увлажнения бассейнов рек в осенне-зимний период. К примеру, в Чусовой и Сылве осеннее увлажнение оказалось меньше средних многолетних значений на 20-35%, а в бассейне верхней Камы в среднем увлажнение составило 90% нормы.

Вскрытие льда на малых реках Пермского края в 2023 году ожидается в первой декаде апреля, а в третьей декаде - на реке Каме в северной части региона. На большинстве рек европейской части страны, включая реки Пермского края, максимальные уровни весеннего половодья 2023 года ожидаются близкими к среднемноголетним значениям либо ниже их.

«Вместе с тем, возможно подтопление населенных пунктов в поймах рек Коса, Лолог, Яйва, Иньва (в том числе – город Кудымкар), Обва, Чусовая и в поймах их отдельных притоков, на побережье Камского водохранилища», - предупреждают в Росгидромете.

По предварительной оценке, приток воды во втором квартале 2023 года в водохранилища Волжско-Камского каскада ожидается на уровне 133-167 куб. км при норме 159 куб. км.

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