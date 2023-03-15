В Перми на бескондукторную оплату перейдет автобусный маршрут №27

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В Перми еще один автобусный маршрут откажется от кондукторов. С 16 марта на самостоятельную оплату проезда перейдут автобусы №27 «М/н Нагорный – Площадь Дружбы». Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Оплата в нем будет осуществляться через стационарные валидаторы. Также пассажиры могут оплатить проезд наличными водителю во время остановок. Кроме того, в автобусах размещены QR-коды для оплаты с помощью приложения «Транспортная карта Пермь».

Напомним, сейчас в Перми без кондукторов работают большинство автобусных маршрутов и все трамваи. Жителям напоминают, что оплатить проезд необходимо сразу при входе в общественный транспорт. За безбилетный проезд предусмотрен штраф 2,5 тыс. рублей, за повторное нарушение в течение года – 5 тыс. рублей.

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