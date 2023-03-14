В Прикамье 16 марта связисты отметят сразу две памятных даты

Фото: РТРС в Пермском крае/Памятник Александру Попову

Для отрасли связи 16 марта — дважды значимая дата. В этот день в 1859 году в поселке Турьинские Рудники Пермской губернии родился изобретатель Александр Степанович Попов. 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества он продемонстрировал первый в мире радиоприемник.

Также 16 марта исполнится 61 год с начала регулярной трансляции Первой программы Центрального телевидения. «Именно в этот день в 1962 году в наш город пришло Центральное телевидение. Прежде Пермский телецентр выпускал в эфир только местные передачи», — рассказал замдиректора филиала РТРС «Пермский КРТПЦ» Михаил Капустин.

Телерадиовещание в регионе перешло на новый уровень благодаря новой магистральной радиорелейной линии «Москва – Казань – Ижевск – Свердловск – Пермь».

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