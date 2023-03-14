В Перми Госстройнадзор не принял Дворец молодежи после реконструкции

Фото: Администрация Перми.

Госстройнадзор пока не принял в эксплуатацию здание отремонтированного Дворца молодёжи из-за недостатков проекта. Городские власти рассчитывают устранить все замечания и открыть объект в мае этого года. Как сообщили "Комсомолке" в администрации Перми, строительные работы на площадке завершены в полном объеме. В ходе приемки объекта сотрудниками Инспекции государственного строительного надзора был высказан ряд вопросов к проектным решениям, одобренным госэкспертизой.

– Инспекция выдала замечания в рамках своих полномочий. Проектировщиками эти замечания были проработаны. Сейчас предложены варианты выхода из этой ситуации. Данные решения будут вновь направлены на государственную экспертизу. В настоящее время городское управление капстроительства делает всё возможное для ускорения решения возникших вопросов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, реконструкция здания на улице Петропавловской, 185 завершилась еще в декабре 2022 года. Во время ремонтных работ были обновлены фасад и внутренние помещения. Площадь здания была увеличена до 10 тыс. кв. метров за счет возведения пристроя. В новом помещении разместится театр «Балет Евгения Панфилова». У театра появился собственный зал с отдельным входом, а также репетиционная зона и большой концертный зал. До 22 февраля 2023 года «Балет Евгения Панфилова» должен был въехать в новое помещение. Ранее сообщалось, что обновленный Дворец молодежи станет одной из площадок Всероссийской студенческой весны, которую в 2023 году принимает Пермский край, а также игр Первой лиги КВН.