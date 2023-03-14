В Пермском крае без вести пропал 53-летний мужчина

Фото: поисковый отряд «Регион 59»

В Красновишерске ведутся поиски 53-летнего Павла Мисюрева. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

С 5 по 10 марта мужчина находился на лесной делянке Вайского лесничества Красновишерского района, а после перестал выходить на связь. Волонтеры назвали приметы пропавшего. Его рост 170 сантиметров, телосложение плотное. Был одет в футболку, темные штаны и тапочки.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Павла Мисюрева, просят звонить по телефонам 02, 102, 112, +7(342)241-36-40, 8-912-880-41-60 или 8-958-244-12-84.

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