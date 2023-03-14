Три перекрестка в центре Перми 14 марта остались без светофоров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Перми три перекрестка временно стали нерегулируемыми. Там отключили светофоры для проведения профилактических работ. Об этом сообщили в ГИБДД по Пермскому краю.

Отключения коснулись перекрестков Комсомольского проспекта и улицы Революции, улиц Екатерининской и Газеты Звезда, а также улиц Куйбышева и Солдатова.

Светофоры вновь начнут работать 14 марта после 19:00. Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

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