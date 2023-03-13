Как может выручить обычная зарплатная карта

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Совсем скоро наступит долгожданный сезон отпусков, когда хочется порадовать себя и близких совместной поездкой, например, на Байкал или отправить детей в оздоровительный лагерь в Сочи. Опять расходы, которые зачастую превышают запланированные.

Раньше в таких случаях было принято занимать деньги у друзей или родственников. Сегодня у зарплатных клиентов Сбербанка есть более удобный способ получить нужную сумму на короткий срок — для этого надо просто воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» в Сбербанк Онлайн.

Среди активных пользователей услуги «Деньги до зарплаты» — воспитатель детского сада Светлана Королева из Перми:

«Нашей семье денег до зарплаты часто не хватает. Супруг у меня в творческом отпуске – пишет диссертацию. Раньше часто занимали по 3−5 тысяч у друзей и коллег. Недавно попросила в долг у сестры, а он меня спрашивает: „А что ты в Сбере деньги не берешь?“ Я сначала, подумала, что она смеется надо мной, кредит предлагает взять из-за трех-то тысяч. Но она показал, как в Сбербанк Онлайн можно найти „Деньги до зарплаты“ (эта кнопка находится в разделе „Кредиты“) и за 5 минут оформить нужную сумму. Оформила 5 тысяч рублей, и деньги сразу пришли на карту. Переплата была совсем небольшая. Через месяц вся сумма списалась с карты автоматически. Лично для меня эта функция оказались настоящей находкой. Не надо искать, у кого взять в долг, нет страха, что забудешь вернуть вовремя (за два дня банк напомнит о приближении срока платежа). Я и подругам рассказала про эту возможность. Очень выручает в непредвиденных ситуациях»