Мэр Перми Алексей Дёмкин поручил главам районов начать срочный ремонт дорог

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«Часто езжу по городу и понимаю, что пора взбодрить глав районов и обозначить фронт работ на весну. Переходы через ноль сделали свое дело, нужно срочно начинать ремонт дорог и "приводить их в форму"! Сейчас погода уже позволяет проводить ремонт с помощью литого асфальта, это поможет остановить дальнейшее разрушение до момента проведения полноценного ремонта горячим асфальтом и обеспечить безопасность движения. Особенно плачевная ситуация с покрытием на Коммунальном мосту, его нужно начать ремонтировать в первую очередь», - написал в своем телеграм-канале мэр Перми Алексей Дёмкин.

Градоначальник дал главам районных администраций три дня, чтобы сформировать объемы и заявки для асфальтовых заводов и приступить к ремонту литым асфальтобетоном. И потребовал к концу недели отчет о проделанной работе. А пермяков попросил в комментариях к своему посту указать улицы, где ремонт необходим в первую очередь: эти места включат в план работ.