«Т Плюс» повысила качество горячего водоснабжения для жителей Запруда

Фото: «Т Плюс»

Пермские тепловые сети смонтировали и запустили в работу систему циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения для половины клиентов в микрорайоне Запруд Мотовилихинского района Перми. Всего модернизация коснулась трубопроводов ГВС, по которым коммунальный ресурс поступает в 19 многоквартирных домов. Качество услуг горячего водоснабжения повышено для жителей многоквартирных домов по ул. Лядовская, 4-я Запрудская, Гарцовская. На данные мероприятия компания направила порядка 60 млн рублей.

При работах специалисты «Т Плюс» использовали современные предизолированные трубы из сшитого полиэтилена, которые обладают отличными техническими характеристиками. Трубы из сшитого полиэтилена совершенно не подвержены ни наружной, ни внутренней коррозии. Трубопроводы проложены без стыков, что повысит надежность эксплуатации.

Стенки новых труб не подвержены «зарастанию», что сохраняет их пропускную способность на весь период эксплуатации. Надежная изоляция из гибкого вспененного полиуретана, дополнительно защищенная поверхностным слоем обеспечит надежную подачу горячей воды жителей Запруда. Срок безаварийной эксплуатации данных трубопроводов составляет минимум 50 лет.

Также энергокомпания полностью переложила участки сетей отопления и горячего водоснабжения до 8 многоквартирных домов, с применением таких же современных трубопроводов, что обеспечит бесперебойную подачу теплоресурсов жителям. Всего было заменено более 2,3 км теплопроводов.

В планах энергетиков – обеспечить циркуляционными теплопроводами ещё 15 домов и два социальных объекта. В результате качество горячего водоснабжения будет повышено для 100% клиентов «Т Плюс» в микрорайоне Запруд. Данные мероприятия планируется реализовать в ближайшей перспективе.