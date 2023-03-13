В пермском СИЗО загорелся заключенный

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 6 марта, задержанный за кражу 32-летний пермяк курил в медсанчасти следственного изолятора №1. В какой-то момент мужчина поднес сигарету к куртке и у него загорелся рукав, а потом и другая одежда.

- Благодаря тому, что происшествие попало на камеры наблюдения, сотрудникам удалось быстро потушить возгорание. Тут же прибежали врачи, осмотрели пострадавшего и увезли в одну из пермских больниц. Сейчас пострадавший проходит лечение в одном из медучреждении ГУФСИН. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили Комсомолке в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае мужчина устроил публичное самосожжение

С множественными ожогами его увезли в больницу (Подробнее...)