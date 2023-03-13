Пермский край занял пятое место в России по числу электромобилей

Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Пермский край по итогам 2022 года занял пятое место среди всех регионов России по количеству легковых электромобилей. По данным ГИБДД России, всего на территории Прикамья зарегистрировано свыше 1,6 тысяч электромобилей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Отмечается, что рост числа таких транспортных средств в Пермском крае связан с реализацией мер поддержки. С 2022 года владельцы электромобилей в Прикамье освобождены от уплаты транспортного налога. Данная льгота будет действовать до 2028 года. Также на данный момент на территории региона размещено 40 электрозарядных станций для электромобилей. В дальнейшем планируется установить еще 66.

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